Футбольный «КАМАЗ» пополнил ряды защитником сборной России

Футбольный клуб «КАМАЗ» сегодня подписал контракт до конца сезона с 27-летним защитником Иваном Хомухой.

Предыдущим клубом Хомухи (рост 192 см, вес 82 кг) была «Чайка» (Песчанокопское) из ФНЛ-2.

Состав «КАМАЗа» усилился опытным защитником, в послужном списке которого есть немало команд из ФНЛ (СКА-Хабаровск, «Ротор», «Енисей»).

Иван Хомуха является воспитанником академии столичного «Спартака». Выступал в составе национальных сборных России (U-16, 17, 18, 19).

Завтра «КАМАЗ» в рамках первенства ФНЛ сыграет в Волгограде. После 12 туров в активе челнинцев 18 очков — десятое место.