Футбольный «КАМАЗ» обыграл в Набережных Челнах «Томь» и вышел на 4-е место в ФНЛ

Фото: vk.com/fckamaz

Футболисты «КАМАЗа» одержали сегодня пятую победу в первенстве ФНЛ этого сезона. Дома татарстанцы со счетом 2:1 обыграли ФК «Томь» в матче 9-го тура.

В первом тайме в составе челнинцев отличились Сергей Морозов и Роман Янушковский. Все что удалось сделать гостям – забить один мяч во втором тайме. Гол престижа на счету Александра Ставпеца.

После домашней победы «КАМАЗ» набрал 17 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.

В 10-м туре «КАМАЗ» снова сыграет в Набережных Челнах. 11 сентября татарстанцы встретятся с «Оренбургом», который занимает 2-е место (19 очков). Начало встречи в 16:30.