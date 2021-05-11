Футбольный «КАМАЗ» обыграл «Носту» из Новотроицка

Одержав шестую победу подряд в чемпионате ПФЛ, челнинский «КАМАЗ» продолжает лидировать в своей четвертой группе. Сегодня автозаводцы на своем поле обыграли «Носту» из Новотроицка со счетом 3:1. Два красивых мяча забил Евгений Воронов.

Весной автозаводцы набрали хороший ход, одержав пять побед подряд, выведших их на первое место в группе. Так что и сегодня челнинцы намеревались играть на победу. Но поначалу чаще и активнее атаковали уральцы. Атаковали, атаковали и пропустили гости. Впечатляющий удар с левой Евгения Воронина, перебросившего мяч через вратаря «Носты» метров с 30, и на табло 1:0. Первый гол Воронина в сезоне и какой эффектный! И все же активность гостей была вознаграждена, когда в середине первого тайма Александр Болдырев хладнокровно пробил из пределов штрафной, 1:1. Уязвленные автозаводцы до самого перерыва практически не выпускали уральцев с их половины, но забить не удалось.

Во второй половине встречи камазовцы пошли вперед большими силами, пытаясь переломить ход встречи. Оборона гостей трещала, но держалась, пока свой второй гол не забил Воронин. На этот раз полузащитник челнинцев попал в цель с двух метров, но стоя спиной к воротам и пробив пяткой. Тремя одновременными заменами наставники «КАМАЗа» освежили свою команду и укрепили оборону. Тут и третий мяч влетел в ворота «Носты» — после подачи углового Сергей Морозов ударом головой послал мяч в дальний угол, 3:1. Уверенная победа хозяев, шестая подряд.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Носта» (Новотроицк) — 3:1 (1:1). Голы забили: Воронин (23, 59), Морозов (74) — Болдырев (35). Предупреждены: Бевеев, Янушковский — Болдырев, Теленков.

«КАМАЗ»: Мамин, Абазов (Аюкин, 72), Тесленко, Морозов, Бевеев, Гаглоев (Бадртдинов, 81), Жиронкин (Янушковский, 61), Кириллов, Калугин, Воронин (Чушъялов, 72), Османов (Галиакберов, 71).

После 23 туров в активе челнинцев стало 52 очка, первое место. В следующем туре 18 мая в Димитровграде «КАМАЗ» сыграет с «Ладой».