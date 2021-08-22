Футбольный агент о нападающем «Рубина» Иване Игнатьеве: Очень наглый высокомерный тип

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о своем отношении к футболисту «Рубина» Ивану Игнатьеву, которого он несколько лет назад пытался трудоустроить в один из итальянских клубов.

«Сейчас "Рубин" его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи. Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил. Да и трепло, каких поискать. В мае 2019 года у меня было предложение по Игнатьеву в Серии А, клуб попросил встретиться с футболистом и переговорить о возможном трансфере. Прилетел в Краснодар, договорился о встрече, через 15 минут после назначенного времени звонок: "Не смогу сегодня приехать — тренировка". Спрашиваю, как тренировка, если мы договорились о встрече? "Вот неожиданно поставили". Меняю билет, остаюсь в Краснодаре еще на сутки, договорились на 10 утра. В 9:29 сообщение: "Доброе утро! Поставили две тренировки, поэтому сегодня тоже не смогу встретиться. Приношу извинения". Звоню ребятам в "Краснодар", мне говорят, что у них сегодня вообще выходной… Прошло два года, где Серия А и где Игнатьев», – цитирует Лахтера «Матч ТВ».

Иван Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в декабре 2019 года. За это время Игнатьев провел в составе казанского клуба 30 матчей в РПЛ и забил лишь три гола (все из них – с пенальти).