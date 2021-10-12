Футбольные клубы «КАМАЗ» и «Нефтехимик» планируют пускать зрителей на матчи без QR-кодов

Пресс-службы ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов и нижнекамского «Нефтехимика» сообщили сегодня в своих соцсетях, что планируют пускать на домашние матчи болельщиков без QR-кодов.

«По обновленной информации из компетентных органов – ближайший домашний матч смогут посетить до 500 зрителей. При этом наличие QR-кодов не требуется. Владельцы абонементов проходят как и прежде. Билеты на матч можно купить онлайн на сайте и в день матча в кассах стадиона», – информирует пресс-служба ФК «КАМАЗ».

«В связи с новыми антиковидными ограничениями, количество зрителей на футбольных матчах сокращено до 500 человек. Для зрителей старше 65 лет требуется предъявление QR-кода (возьмите с собой и паспорт). Билеты будут в продаже только в кассах стадионах в день матча с 16:30. Интернет-продажа билетов не планируется», – сообщает пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Завтра, 13 октября, «КАМАЗ» в Набережных Челнах сыграет с «Енисеем», а «Нефтехимик» в Нижнекамске примет «Спартак-2».

После 16-ти туров нижнекамцы занимают 6-е место в ФНЛ (27 очков). У челнинцев 23 очка и 9-е место.