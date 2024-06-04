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Общество 4 июня 2024 15:07

Футбольное поле на «Ак Барс Арена» покроют защитным покрытием на 4,8 млн рублей

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На стадионе «Ак Барс Арена» футбольное поле застелют защитным покрытием. На выполнение этих работ потратят 4,87 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает АО «Казань Арена». Уточняется, что все работы проведут в рамках подготовки и проведения концерта 9 июня 2024 года.

Напомним, что в предстоящее воскресенье, 9 июня, в Казани состоится шоу рэп-исполнителя Басты (Василий Вакуленко). Это мероприятие станет первым стадионным шоу артиста в столице РТ.

#ак барс арена #Казань
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