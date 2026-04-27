news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
27 апреля 2026

Футбольная сборная России сыграет товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго

Читайте нас в
Телеграм
Фото: rfs.ru

Подопечные Валерия Карпина проведут четыре товарищеских встречи в ближайшее окно ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт РФС (Российского футбольного союза).

Соперниками россиян станут национальные команды Египта, Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго. Первая встреча состоится на выезде в Каире, последующие пройдут в России – в Волгограде и Калининграде.

Расписание товарищеских встреч

28 мая, Каир (Египет)

Египет – Россия

5 июня, Волгоград (Россия)

Россия – Буркина-Фасо

9 июня, Калининград (Россия)

Россия – Тринидад и Тобаго

Время начала матчей будет сообщено дополнительно.

news_right_1
news_right_2
news_bot
