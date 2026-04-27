Футбольная сборная России сыграет товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго
Подопечные Валерия Карпина проведут четыре товарищеских встречи в ближайшее окно ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт РФС (Российского футбольного союза).
Соперниками россиян станут национальные команды Египта, Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго. Первая встреча состоится на выезде в Каире, последующие пройдут в России – в Волгограде и Калининграде.
Расписание товарищеских встреч
28 мая, Каир (Египет)
Египет – Россия
5 июня, Волгоград (Россия)
Россия – Буркина-Фасо
9 июня, Калининград (Россия)
Россия – Тринидад и Тобаго
Время начала матчей будет сообщено дополнительно.