Футбольная ассоциация Израиля: «Не беспокоимся о возможном отстранении. Все будет хорошо»

Фото: football.org.il

В Израильской футбольной ассоциации заявили, что не испытывают тревоги по поводу возможного исключения национальных команд и клубов из международных турниров на фоне эскалации военного конфликта с Ираном. В организации подчеркнули, что никаких официальных обращений от ФИФА и УЕФА не поступало.

На вопрос о возможных санкциях в пресс-службе ассоциации ответили лаконично: «Нет. Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом».

В комментариях к новости пользователи активно обсуждают двойные стандарты в мировом спорте, сравнивая ситуацию с отстранением российских команд. Многие выражают мнение, что Израиль, в отличие от других стран, вряд ли столкнется с ограничениями, независимо от внешнеполитической обстановки. Некоторые также предполагают, что санкции, напротив, могут быть применены к Ирану.