Футболисты «Уфы» пережили землетрясение в Турции

В ночь с 10 на 11 января футболисты, тренеры и административный персонал футбольного клуба «Уфа» испытали на себе силу подземных толчков. Об этом сообщает «Башинформ». Эпицентр землетрясения силой в 6,6 балла находился у берегов Кипра, волны дошли до турецкого города Белек, где сейчас башкирская команда проходит первые зимние учебно-тренировочные сборы.

Пресс-атташе команды признался, что было страшно. «Что это? Что это? Многие впервые с таким столкнулись, в том числе и я. Шок испытали от того, что не понимаешь, как поступить, когда все ходуном ходит. Вся техника скакала на столе: видеокамеры, зарядники, микрофоны, освещение. Было очень страшно», – признался глава пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный.

По его словам, землятрясение длилось всего минуту. «Бегу к двери, а кажется, что она из косяка выпрыгивает. Один наш футболист, не буду называть его имени, рассказал утром, как в нижнем белье в ванную побежал. Потому что ранее где-то читал, что во время землетрясения ванная - самое безопасное место. Только успел в ванную запрыгнуть, как все прекратилось», – поделился впечатлениями Тыртышный.

Первый турецкий сбор «Уфа» завершит 23 января. Напомним, что в турецком городе Белек тренировочный сбор проводит и «Рубин».