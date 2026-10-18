Футболисты «Спартака» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

фото: официальный портал фк "Рубин"

Московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счетом 4:0 в матче 11-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Счет в матче на 18-й минуте открыл Пабло Солари: после подачи углового Эсекьеля Барко вратарь казанцев Евгений Ставер отбил мяч, но тот попал в тело Солари и залетел в ворота. На 43-й минуте «Спартак» вновь получил право на угловой: Барко подал в штрафную, Руслан Литвинов скинул мяч головой на Манфреда Угальде, и костариканец переправил его в ворота. На 65-й минуте Мирлинд Даку забил третий мяч, отличившись в ворота бывшей команды. Албанец не праздновал гол. Примечательно, что Даку появился на поле минутой ранее. На 90-й минуте он оформил дубль и установил окончательный счет.