Футболисты сборной США ошибочно отпраздновали выход на Чемпионат мира

Футболисты сборной США после победы над Панамой (5:1) ошибочно отпраздновали досрочный выход на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

После игры с Панамой игроки развернули баннер с надписью «Квалифицировались» перед болельщиками, демонстрируя радость. Однако, математически американская команда все еще имеет шансы не попасть на Чемпионат мира.

В данный момент США с 25 очками идет на втором месте в группе вместе с Мексикой, а решающей игрой для американцев станет противостояние с Коста-Рикой. Если в последнем туре США проиграет Коста-Рике, а Мексика выиграет у сборной Сальвадора, то звездно-полосатые займут лишь четвёртое место в группе и не получат прямую путевку в Катар.