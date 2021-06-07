Футболисты «Рубина» сыграли за молодежную сборную России в матче с Сербией

Три игрока «Рубина» и один воспитанник академии казанского клуба приняли участие в товарищеском матче между молодежными сборными Сербии и России, который прошел накануне в сербском городе Стара-Пазова. Игра завершилась вничью (0:0).

В составе россиян в стартовом составе на поле вышли воспитанник академии «Рубина», экс-игрок казанского клуба и нижнекамского «Нефтехимика», защитник Илья Агапов (на днях подписал контракт со «Спартаком»), а также форвард «Рубина» Кирилл Климов. Оба сыграли один тайм.

Во второй половине игры на поле появился еще один молодой нападающий «Рубина» – Кирилл Косарев. Также весь второй тайм отыграл защитник казанского клуба Данил Степанов, который следующий сезон проведет в аренде в тульском «Арсенале».

Напомним, что вторую часть прошедшего сезона Климов провел в ФК «Тамбов» (14 матчей, 1 гол), а Косарев – в «Томи» (16 игр, 3 гола). Степанов весь прошлый сезон провел в составе «Ротора» (22 матча, 1 гол), а Агапов – в «Нефтехимике» (21 матч, 1 гол).