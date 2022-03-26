Футболисты «Рубина» Самошников и Кучаев сыграют в товарищеской игре за сборную России

Футболисты «Рубина» Илья Самошников и Константин Кучаев сыграют в товарищеском матче в составе сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Защитник Илья Самошников и полузащитник Константин Кучаев выйдут во втором тайме игры против молодежной сборной России.

Стартовый состав сборной России на второй тайм Фото: © vk.com/teamrussia

Стоит отметить, что в стартовом составе молодежной сборной России на поле выйдет экс-защитник «Рубина» Даниил Степанов.

Напомним, матч между основной и молодежной национальными командами России состоится сегодня, 26 марта. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.