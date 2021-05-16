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Ру Тат
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16 мая 2021  18:02
Сергей Гаврилов

Футболисты «Нефтехимика» ушли в отпуск до начала июня

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С сегодняшнего дня футболисты нижнекамского «Нефтехимика» отправились в отпуск, который продлится до 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После его завершения команда соберется в Нижнекамске, чтобы начать подготовку к новому сезону. Всего подопечные Кирилла Новикова, предварительно, проведут два сбора. Один из них пройдет в Нижнекамске, а второй будет организован в Москве. За это время команда планирует сыграть пять матчей.


Вчера, 15 мая, в последнем туре чемпионата ФНЛ «Нефтехимик» уступил на выезде «Чайке», пропустив один мяч. Таким образом, команда завершила сезон на седьмом месте.

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