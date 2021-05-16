Футболисты «Нефтехимика» ушли в отпуск до начала июня

С сегодняшнего дня футболисты нижнекамского «Нефтехимика» отправились в отпуск, который продлится до 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После его завершения команда соберется в Нижнекамске, чтобы начать подготовку к новому сезону. Всего подопечные Кирилла Новикова, предварительно, проведут два сбора. Один из них пройдет в Нижнекамске, а второй будет организован в Москве. За это время команда планирует сыграть пять матчей.



Вчера, 15 мая, в последнем туре чемпионата ФНЛ «Нефтехимик» уступил на выезде «Чайке», пропустив один мяч. Таким образом, команда завершила сезон на седьмом месте.