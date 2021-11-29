Футболисты «КАМАЗа» и «Нефтехимика» попали в сборную 25-го тура ФНЛ

Защитник набережночелнинского «КАМАЗа» Иван Хомуха и голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Голубев попали в сборную первенства ФНЛ по итогам 25-го тура.

Соседи по Каме сыграли в этом туре вничью: автозаводцы в Калининграде с «Балтикой» 0:0, а нижнекамцы в Томске с «Томью» 1:1. Отметим, что сборная тура составляется с учетом мнений экспертов, спортивных журналистов, освещающих первенство ФНЛ, а также статистических данных.

После 25 туров «Нефтехимик» с 41 очком занимает шестое место, «КАМАЗ» — 13-е с 29 очками. 26-й тур пройдет в начале марта следующего года.