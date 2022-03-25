Футболисты из РТ — призеры регионального этапа турнира «Будущее зависит от тебя»

Сегодня в Казани подвели итоги регионального этапа Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Абсолютными победителями в младшей возрастной категории стала команда «Марс» из деревни Люльпаны Республики Марий Эл. В старшей возрастной группе золото досталось оренбургской команде «Интер». Уже в мае чемпионы отправятся на финал в Сочи. Именно там команды со всей России будут бороться за главный приз — обучение в футбольной академии одного из самых титулованных футбольных клубов мира.

«Ощущения у нас сейчас просто потрясающие, — рассказал главный тренер команды „Марс“ Виктор Дмитриев. — Мы даже не ожидали, что окажемся в финале. Со скрипом вышли из группы — за счет дополнительного мяча. Справиться помог правильный и позитивный настрой. Ребята сумели сгруппироваться, и игра получилась совсем другой».

К слову, региональный этап турнира по Приволжью состоялся на футбольном манеже SPORT CITY*. В спортивном событии приняли участие около 150 юных футболистов из 14 лучших команд Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Астраханской, а также Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.

«Мы упорно шли к победе, много тренировались, — сообщил руководитель оренбургской команды-победителя Михаил Шандалов. — У ребят была мечта поехать в Сочи — защищать честь своего региона. У нас сильная и сплоченная команда, которая постоянно развивается и идет вперед».

Футбольный турнир проводится МегаФоном с 2005 года. Соорганизаторами соревнований являются Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз. «Будущее зависит от тебя» — это федеральный проект, цель которого — развитие физического потенциала детей-сирот и стимулирование их социализации. За всю историю мероприятия в нем приняли участие более 5 тысяч команд детских домов и школ-интернатов со всей страны.

«Наш турнир закончился. Позади — горечь поражения и радость побед, — обратился к юным спортсменам ветеран футбольного клуба „Рубин“ Альберт Файзуллин. — Впереди очень много времени. Футбол — это футбол. Но я хочу, чтобы вы не забывали и про учебу. Не все из вас станут профессиональными спортсменами. Многие выберут карьеру инженера, врача или тренера. Все в ваших руках».

Республику Татарстан на турнире представляли сразу две команды — из Альметьевска и Лаишева. Альметьевские ребята, выступавшие в старшей возрастной категории, завоевали бронзовые медали.

«Мы готовились к соревнованиям каждый день, работали по два часа, очень уставали, — рассказал капитан футбольной команды из РТ Владислав Юпаев. — Думаю, главные вершины у нас еще впереди».