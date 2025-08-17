news_header_top
«Футболисты горели» - Рашид Рахимов о победе «Рубина» над «Ростовом»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил победу над «Ростовом» (1:0) в матче пятого тура РПЛ.

«Хорошая, рабочая победа. Понимали, что нас ждёт. «Ростов» всегда отличался бойцовскими качествами и было важно не проиграть в подборах и единоборствах. Я видел реакцию команды во все дни, что готовились. Футболисты горели, ведь к хорошему быстро привыкаешь. Может, надо хоть иногда плохое кушать? Не бывает хорошего без плохого» – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

В следующем туре РПЛ «Рубин» на своем поле встретится со «Спартаком».

#фк рубин #Рашид Рахимов #футбол
