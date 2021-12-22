Футболистка из Татарстана подписала контракт с лондонским «Челси»

Игрок сборной России Алсу Абдуллина подписала контракт до июня 2024 года с футбольным клубом «Челси». За лондонский клуб она начнет выступать после нового года. Об этом сообщает официальный Instagram британского клуба.

На клубном уровне 20-летняя уроженка Татарстана играла за московский «Локомотив», став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2021 году.

Сама футболистка опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, посвященный ее переходу в «Челси». «Мой новый этап сегодня с «Челси». Я так рада подписать контракт с «Челси» и не могу дождаться встречи с командой и фанатами в новом году», - написала Алсу.