Футболистка «Челси» Абдуллина: «В Англии женский чемпионат приближен к мужскому футболу»

Татарстанская футболистка Алсу Абдуллина, выступающая в составе лондонского «Челси», заявила, что замечает прогресс в своей игре после перехода в английский клуб.

«В Англии женский чемпионат больше приближен к мужскому футболу. Я довольна тем, что моя команда все выиграла в прошлом сезоне. Думаю, что я прибавила. Еще есть над чем работать. Понимаю, что там очень большая конкуренция, но я двигаюсь в правильном направлении», – цитирует Абдуллину «Матч ТВ».

Напомним, уроженка Азнакаевского района Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре прошлого года. Ее контракт рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне в составе лондонского клуба татарстанская спортсменка стала победительницей чемпионата и Кубка Англии по футболу.