Футболистка Абдуллина об адаптации в «Челси»: Думала, будет сложнее

Уроженка Татарстана Алсу Абдуллина рассказала, что в клубе ее поздравили с дебютом, поддерживают и помогают в решении любых вопросов. При этом она легко нашла контакт с одноклубницами. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

«Удивлена тем, как встретили в "Челси". Все поздравили с дебютом, поддержали, очень по-доброму отнеслись. Одноклубницы помогают в любых вопросах, видно, что в них нет звездности, хотя добились в карьере многого. Когда ехала, думала, что намного тяжелей придется в этом смысле», - поделилась Абдуллина.

Она перешла в лондонский клуб в декабре прошлого года и уже успела провести несколько матчей в синей футболке. По ее словам, число подписчиков в Instagram после трансфера выросло в шесть раз.

«Причем это произошло моментально. Только объявили о трансфере, сижу с родителями, а телефон прямо не замолкает, сигналит о новых подписчиках», - добавила футболистка.