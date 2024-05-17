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Происшествия 17 мая 2024 13:10

Футболиста Промеса освободили из-под стражи в Дубае

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Согласно сообщению голландской газеты Parool, футболист московского «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае, но на определенных условиях, сообщает РИА Новости.

Промес находился в заключении в ОАЭ с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды. Он был задержан полицией Дубая при прохождении пограничного контроля в аэропорту за местное правонарушение (ДТП), а затем арестован по запросу прокуратуры Нидерландов.

В Нидерландах против Квинси Промеса заведены два уголовных дела – о контрабанде наркотиков и о нападении на родственника. 20 сентября апелляционный суд Амстердама проведет досудебное заседание по обеим апелляциям футболиста.

#футболисты
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