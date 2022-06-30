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Ру Тат
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Спорт
30 июня 2022  17:23

Футболист сборной Японии из «Ганновера» признался в любви Алине Загитовой

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Камерунский защитник немецкого клуба «Ганновер» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, продемонстрировал, как учит своего японского одноклубника Сэя Муроя русскому языку.

В ответ японец признался, что ему нравится российская фигуристка Алина Загитова. Видео камерунец опубликовал в своих соцсетях.

«Привет! Как у вас дела? Я люблю людей из России. Я люблю Загитову», — сказал Муроя.

Стоит отметить, что Загитова является достаточно популярной в Японии. Алина неоднократно приезжала в страну восходящего солнца, в том числе после победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В 2019 году спортсменка стала чемпионкой мира в японском городе Сайтаме. После этой победы на этом турнире Загитова взяла паузу в карьере, которая длится и по сей день.

#футбол #фигурное катание #алина загитова
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