Футболист сборной Японии из «Ганновера» признался в любви Алине Загитовой

Камерунский защитник немецкого клуба «Ганновер» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, продемонстрировал, как учит своего японского одноклубника Сэя Муроя русскому языку.

В ответ японец признался, что ему нравится российская фигуристка Алина Загитова. Видео камерунец опубликовал в своих соцсетях.

«Привет! Как у вас дела? Я люблю людей из России. Я люблю Загитову», — сказал Муроя.

Стоит отметить, что Загитова является достаточно популярной в Японии. Алина неоднократно приезжала в страну восходящего солнца, в том числе после победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В 2019 году спортсменка стала чемпионкой мира в японском городе Сайтаме. После этой победы на этом турнире Загитова взяла паузу в карьере, которая длится и по сей день.