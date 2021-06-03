Футболист «Рубина» стал самым «подорожавшим» игроком в РПЛ

Трансферная стоимость датского полузащитника «Рубина» Оливера Абильдгора увеличилась на 4 млн евро и составляет сейчас 7 млн евро. Это самый высокий прирост стоимости среди всех футболистов РПЛ согласно данным специализированного портала Transfermarkt.







На втором месте по росту цены еще один полузащитник казанского клуба – Хвича Кварацхелия. Футболист сборной Грузии подорожал на 3 млн евро до 18 млн евро. Также в топ-10 игроков с выросшим ценником на начало лета в РПЛ вошел сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович. Его трансферная стоимость возросла на 1 млн евро и составляет сейчас 7 млн евро.





Весь «Рубин» сейчас стоит 70,5 млн евро. Это шестое место в лиге после «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива».