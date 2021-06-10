Футболист «Рубина» покинет расположение сборной России

Сегодня перед вылетом сборной России из Москвы в Санкт-Петербург расположение национальной команды покинут три футболиста, в том числе и защитник казанского «Рубина» Илья Самошников. Помимо него в сборной не будет голкипера «Зенита» Андрея Лунева и защитника «Динамо» Романа Евгеньева. Ранее все они тренировались в составе сборной России даже после того, как не были включены тренерским штабом в окончательный список 26-ти игроков для участия в чемпионате Европы по футболу.

Таким образом, заявка сборной России на Евро-2021, которая была обнародована 2 июня, изменений не претерпела, несмотря на травму защитника Федора Кудряшова, сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, что в состав сборной России включены два игрока казанского «Рубина» – голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров.

Стартовый матч на Евро-2021 россияне сыграют в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии.