Футболист «Рубина» Бакаев рассказал о своем отношении к религии и Корану

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о своем отношении к религии и признался, что обращается к Корану в любой сложной ситуации. Напомним, что команда Слуцкого проводит тренировочный сбор в турецком городе Белек.

«Религия для меня и для моей семьи — это самое главное в жизни. Я считаю, что без помощи Всевышнего я не был бы здесь, с теми людьми, с которыми я работаю. С самого детства, с семи лет, отец приучал меня с братом к ней. Мы ходили в исламскую школу, в мечеть, молились, обучались читать Коран.

Я считаю себя мусульманином, который признает свои грехи и просит прощения у Всевышнего. Совершая любую молитву в любой тяжелой ситуации, читая коллективный намаз, или читая Коран, лично у меня настроение поднимается, появляется спокойствие на душе», — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе «Рубина».

Завтра «Рубин» проведет первую контрольную игру на сборе в Турции против воронежского «Факела». Напомним, что казанская команда ушла на зимний перерыв на десятом месте в таблице РПЛ. «Рубин» завершил первую часть чемпионата серией из трех поражений подряд.