Футболист «Рубина» Бакаев: «Моя цель – выиграть чемпионат России»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своих целях в профессиональной карьере футболиста. Игрок в составе команды Слуцкого проводит тренировочный сбор в турецком городе Белек.

«Мечта – это слова для меня неподходящее. Я ставлю цель. Одна из главных моих целей – выиграть чемпионат России, услышать гимн Лиги Чемпионов, выступать за нашу национальную команду. Безусловно, я бы хотел играть в Европе. Я этого не боюсь и стремлюсь к этому», — заявил Бакаев в интервью пресс-службе казанского клуба.

Завтра «Рубин» проведет первую контрольную игру на сборе в Турции против воронежского «Факела». Напомним, что казанская команда ушла на зимний перерыв на десятом месте в таблице РПЛ. «Рубин» завершил первую часть чемпионата серией из трех поражений подряд.