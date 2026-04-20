news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 апреля 2026 18:18

Футболист подрался с болельщиком после отказа сделать совместное фото

Читайте нас в
Телеграм
Футболист подрался с болельщиком после отказа сделать совместное фото
Фото: fcdm.ru

Нападающий «Вероны» Гифт Орбан подрался с болельщиком после матча 33-го тура Серии А с «Миланом» (0:1). Об этом сообщает Corriere Dello Sport.

По информации издания, нигерийский форвард отказался останавливать свой автомобиль, чтобы сфотографироваться с фанатом. Болельщик в ответ ударил по машине, после чего Орбан вышел и вступил с ним в конфликт. Драку прекратил сотрудник отеля, который заставил футболиста вернуться в автомобиль.

«Верона» занимает 19-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков в 33 матчах.

news_right_1
news_right_2
news_bot
