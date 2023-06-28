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Футболист Медиалиги об «Ак Барс Арене»: это один из лучших стадионов в стране
Состоявшийся в Казани матч стал одним из лучших в Медиалиге по качеству как организации, так и поля, к тому же собрал рекордное количество зрителей на трибунах. Таким мнением поделился вратарь ФК «Амкал» Федор Маслов.
«Я играл на стадионе „Ак Барс Арена", на стадионе чемпионата мира, одном из лучших в стране, при 15 тыс. болельщиков. Был шикарнейший газон, его полили перед началом матча и в перерыве. Мяч стелился, это были невероятные ощущения. Весь выезд был очень хорошо организован. Всех поселили в хороший отель, всё было здорово по трансферам. В общем — респект, это было круто», — заметил блогер.
В понедельник, 26 июня, на стадионе «Ак Барс Арена» состоялся полуфинал Медийной футбольной лиги, в котором встретились команды «Амкал» и 2DROTS. Матч завершился со счетом 0:1, на стадион пришли 15 тыс. зрителей, а в онлайне за встречей наблюдали 200 тыс. человек.
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