Футболист «Динамо» Чавес рассказал о плохой атмосфере в команде при Карпине

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал о неблагоприятной атмосфере внутри команды при руководстве Валерия Карпина и о причинах неудачных выступлений бело-голубых в этот период. Об этом 30-летний мексиканский футболист рассказал в интервью «Известиям».

Напомним, из-за травмы крестообразных связок Чавес не принимает участие в играх и тренировчном процессе с лета 2025 года. При этом мексиканец был осведомлен о настроении в команде, так как периодически приезжал на базу. Он отметил, что чувствовал неблагоприятную атмосферу, а сами футболисты были все время без настроения и не получали удовольствия от работы, что проявлялось и во время матчей. По его мнению, это стало главной проблемой неудач «динамовцев» в текущем сезоне.

– Такие настроения были и у русских, и у латиноамериканских футболистов?

– Здесь нет разницы между российскими и иностранными игроками. Всё, что случилось, коснулось всех футболистов «Динамо». Они не показали свой лучший футбол на поле. Атмосфера в команде была настолько плохой, что игроки не могли продемонстрировать свои лучшие качества.

Большинство из них не понимали требования тренера. Постановка требований или манера тренера разговаривать с командой вообще не помогли игрокам показать свои лучшие качества. Это создавало напряжение, негативно влиявшее на команду, что и было самой большой проблемой «Динамо» в первой части сезона», – приводят слова Чавеса «Известия».

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября 2025 года. На его место до конца сезона 2025/26 назначен Ролан Гусев.

«Динамо» по итогам первой половины сезона идет на 10-м месте с 21 очком.