«Футбол в валенках»: в Ютазинском районе разыграли Кубок среди женских команд

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

На заснеженном поле стадиона «Энергия» в поселке Уруссу развернулось настоящее сражение. В женском турнире по футболу в валенках встретились девять команд.

Это были завод «Электросоединитель», «Волма-2», «Пчелки» из детсада №7, «Девчата» из Старых Уруссу, «Пламя» из Дымтамака, «Пингвины» из Ютазинской школы, «Пумы» из исполкома, «Адреналин» из Уруссинской центральной больницы и «Первые» из начальной школы.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

С первых минут стало ясно, что никто не собирается уступать. Снег летел во все стороны, валенки скользили по полю, а болельщики громко поддерживали своих фаворитов. Каждая атака вызывала бурю эмоций, а каждый забитый мяч сопровождался взрывом ликования.

После перерыва команды вернулись на поле с новыми силами, а интрига сохранялась до последних секунд. Судьи Владимир Ежов и Ирик Хайретдинов внимательно следили за игрой: ведь здесь важны не только сила, но и ловкость, умение сохранить равновесие на заснеженном газоне.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Победители турнира определились чуть позже. Первое место заняли «Пумы» Ютазинского исполнительного комитета. Они показали отличную физическую подготовку, сплоченность и стратегическое мышление. Второе место – за «Пчелками» из Уруссинского детского сада №7. Несмотря на юный возраст, они удивили напором и неутомимостью. Третье место досталось «Волме-2». Их упорная борьба и командное единство заслуженно принесли бронзовые медали.

Этот турнир показал, что футбол в валенках – не просто веселое развлечение, а настоящее испытание на выносливость, ловкость и командный дух.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой