Футбол в валенках и строительство чума: в Казани пройдет фестиваль зимних забав

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6 января в казанском парке им.Горького пройдет фестиваль зимних забав. Подробнее о программе предстоящего события рассказали в Дирекции парков и скверов города.

Гостей фестиваля ожидает множество активностей:

— турнир по снежкам, в котором сразятся шесть команд по пять человек. Регистрация доступна по ссылке;

— мастер-класс по изготовлению снежного дома, участники которого узнают, как построить настоящий чум. Есть возрастное ограничение — «строители» должны быть старше 14 лет. Регистрация — по ссылке;

— футбол в валенках, организованный совместно с клубом «Рубин». К участию приглашаются три команды, которых ожидают матчи из двух таймов по семь минут;

— полоса препятствий, которая состоит из гонки на ватрушках, проверки меткости в бросании снежков, лыжного маршрута, хоккея и других заданий.

Как предупреждают организаторы, на последние два события регистрация не потребуется.

Время проведения фестиваля — с 10 утра до 15.00.