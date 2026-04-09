Фурсенко в Казани заявил, что Россия нуждается в прорывных решениях

Андрей Фурсенко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помощник Президента России Андрей Фурсенко на пленарном заседании Российского венчурного форума в Казани заявил, что в стране имеется огромная необходимость в прорывных решениях.

«В России сегодня абсолютно огромная необходимость в каких‑то прорывных технологиях, в своих прорывных решениях», – сказал он.

Российский венчурный форум – это место, где не просто предлагаются проекты на продажу. Здесь собираются люди, которые готовы реализовывать эти самые прорывные решения, уверен Фурсенко. По его словам, это отличает форум от ярмарки.

«Спасибо Татарстану, руководство которого сохраняет вот эту идею уже в течение двадцати лет, с 2005 года. Сегодня мы прошлись по выставке, видели очень много идей. Часть из них абсолютно точно сумеет принести деньги тем, кто в них вложится, и принести дополнительные. Самое главное, что есть люди, которым бизнес готов доверить эти деньги», – убежден помощник Президента РФ.

Российский венчурный форум продлится с 8 по 10 апреля. Накануне состоялось открытие в Иннополисе, а сегодня ключевой площадкой деловой программы стал МВЦ «Казань Экспо».

Помимо Андрея Фурсенко, в пленарном заседании участвуют помощник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников и Раис Татарстана Рустам Минниханов.