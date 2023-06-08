Фурсенко назвал Татарстан примером по объединению государства и созданию мощной экономики

Татарстан в составе России – это пример того, как объединяя разные подходы, знания, взгляды, создается единое государство, мощная экономика. Об этом заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко на Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Самый главный дефицит сегодня – это дефицит квалифицированных кадров во всем мире. Именно поэтому в России очень большое внимание уделяется изменениям в системе образования, новациям в этой сфере. Мы рады рассказать о том, что есть у нас, и узнать, что есть у наших коллег. При этом для нас имеет огромное значение сохранение самобытности, самостоятельности, суверенности. Я думаю, что это важно для всего мира. Потому что мы сильны тем, что мы разные. Но это не означает, что мы не уважаем друг друга», – сказал спикер.

При этом Фурсенко заметил, что есть и такие страны, которые вместо того, чтобы заниматься своей системой образования, «просто начинают работать в качестве "пылесоса", вытаскивая лучших людей, которые воспитаны и образованы в других странах, к себе». Таким образом, по его мнению, они пытаются «увеличить разрыв между своими возможностями и возможностями других стран».

«Мы это знаем, мы к этому готовы. Я думаю, главная наша задача – не только создавать хорошую систему образования, но и вместе с нашими коллегами из промышленности, из самых разных сфер создавать привлекательные рабочие места», – подчеркнул помощник Президента РФ.

На Международный форум министров образования «Формируя будущее» в Казань прибыли делегации 31 дружественной страны. Всего в этом крупнейшем тематическом событии принимают участие 101 иностранный гость.