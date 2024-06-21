Фурор Кабаевой и Винер: как стартовал вечер художественной гимнастики на Играх БРИКС

Сегодня в Центре гимнастики прошли первые финалы по художественной гимнастике среди юниорок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Алина Кабаева приехала поддержать своих подопечных на Играх БРИКС

Сегодня в Центре гимнастики прошли первые финалы по художественной гимнастике среди юниорок. В программе было многоборье и квалификация к финалам в отдельных видах в групповых упражнениях, а также финал многоборья в индивидуальной программе. В соревнованиях приняли участие представители иКыргызстана, Таиланда, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, России и других стран.

Из главных фаворитов – российская и белорусская сборные. Выделяются на общем фоне представительницы школы Алины Кабаевой «Небесная грация». Кстати, сама Алина лично присутствовала во время выступления своих подопечных. Однако от общения с прессой олимпийская чемпионка отказалась, а вот ее воспитанницы оказались вполне разговорчивыми.

Выделяются на общем фоне представительницы школы Алины Кабаевой «Небесная грация». Кстати, сама Алина лично присутствовала во время выступления своих подопечных Фото: © Максим Богодвид, РИА Новости

Юные спортсменки из Нижнего Новгорода охотно поделились впечатлениями от участия в Играх БРИКС в разговоре с журналистами: «Очень масштабные соревнования. Нам приятно находиться здесь, и мы благодарны Алине Маратовне за возможность принять участие в этих соревнованиях. Она поддержала нас перед выступлением и дала небольшие наставления».

Очередная находка Ирины Винер завоевала серебряную медаль

Из именитых гостей сегодня в Центре гимнастики присутствовала и заслуженный тренер России, главный тренер сборной страны по художественной гимнастике Ирина Винер. Дело в том, что сегодня в финале многоборья выступала ее протеже Арина Ковшова, которую Винер заметила на недавних соревнованиях Evgeniya cup в Омске.

Из именитых гостей сегодня в Центре гимнастики присутствовала и заслуженный тренер России, главный тренер сборной страны по художественной гимнастике Ирина Винер Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта девочка произвела на меня впечатление, и я сказала ее тренеру привезти ее в Новогорск. Я поменяла ей всю музыку и некоторые движения в произвольной программе, которую она представила на Играх БРИКС. За неделю была проделана большая работа. Девочка нас не подвела и заняла второе место», – заявила Винер.

Примечателен тот факт, что так же много лет назад Винер заметила Евгению Канаеву и стала ее тренировать. Итог этой работы общеизвестен. Канаева – двукратная олимпийская чемпионка.

Тем временем соревнования шли с небольшой задержкой по времени. Как стало известно позднее со слов Ирины Винер, причиной послужили споры и протесты сторон, не согласных с судейской оценкой. Без этого, к сожалению, никуда.

Сегодня в финале многоборья выступала Арина Ковшова, которую Винер заметила на недавних соревнованиях Evgeniya cup в Омске Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В общении с Ириной Винер мы не могли не затронуть вопрос о выступлениях россиян на предстоящих Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«У каждого свой выбор. Наш президент довольно демократичный, и он сказал, что каждый спортсмен делает свой выбор. И в этом я с ним согласна. У нас нет предателей в нашей стране», – прокомментировала Винер.

Что касается возвращения российской сборной на мировую арену, Винер ответила довольно уверенно: «Мы и так на мировой арене. У нас сильнейшая программа. Весь мир сейчас следит за нашими соревнованиями», – считает она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Представитель Белоруссии: «Российская и белорусская школы являются сильнейшими»

Также об Играх БРИКС удалось услышать мнение от белорусских спортсменов. Им поделилась Елена Скрипель – председатель белорусской ассоциации художественной гимнастики. По ее словам, организация в Казани была на высоком уровне.

«Я общалась с представителями других видов спорта. Татарстан отличается особым гостеприимством. Здесь очень приятная атмосфера», – сказала она.

Кроме того, Скрипель поделилась своим мнением об уровне художественной гимнастики в России и Белоруссии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эти школы являются сильнейшими. На Играх БРИКС выступают сильнейшие спортсмены из сборной России и гимнастки из “Небесной грации” школы Алины Кабаевой. От нашей федерации тоже представлены сильнейшие спортсмены. Борьба только в начале пути, и победит сильнейший. В любом виде спорта есть волнение. Все-таки в последнее время международные старты не такие частые, но, я думаю, мы движемся в верном направлении», – сказала Скрипель.

Самое «вкусное» организаторы Игр БРИКС оставили напоследок. Сегодня вечером в стенах Центра гимнастики выступят и титулованные спортсменки из России, такие как Лала Крамаренко, Анна Попова, Диана Чугунихина, Карина Киреева, а также представители из Беларуси – Анастасия Салос и Елизавета Зорькина.