Фурам из ЕС с октября могут запретить въезд в Россию

С 1 октября в России может вступить в силу запрет на въезд европейских фур как ответная мера на санкции ЕС, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке грузоперевозок.

Введение меры до сих пор обсуждалось «только устно», решение о запрете прорабатывается на уровне Правительства, утверждает источник издания. По его словам, проекты нормативно-правовых документов разрабатывает Минтранс.

Другие источники также утверждают, что такая работа ведется по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. По их данным, подготовить базу для введения запрета ведомство должно до 1 августа.

Напомним, в ответ на объявление Президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине ЕС запретил российским и белорусским фурам передвигаться по территории союза. В Белоруссии в ответ ограничили передвижение фур из ЕС, в России ввести эту меру неоднократно призывала Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.