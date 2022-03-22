Фура сложилась пополам на скользкой трассе в Елабужском районе РТ, пострадал водитель

Авария произошла накануне в седьмом часу вечера на трассе М7 в Елабужском районе Татарстана.

По рассказам очевидцев, шофер не удержал большегруз на скользкой дороге, фуру занесло, и она буквально сложилась пополам, перегородив сразу несколько полос движения.

Фото: © очевидцы

В результате ДТП произошел разлив топлива на дорогу. Прибывшие пожарные смыли «солярку» с трассы.

«Водитель грузовика получил травмы. Жаловался на боли в голове», – пояснили свидетели ДТП.

