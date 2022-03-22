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Происшествия
22 марта 2022  07:54
Полина Шевчук

Фура сложилась пополам на скользкой трассе в Елабужском районе РТ, пострадал водитель

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Авария произошла накануне в седьмом часу вечера на трассе М7 в Елабужском районе Татарстана.

По рассказам очевидцев, шофер не удержал большегруз на скользкой дороге, фуру занесло, и она буквально сложилась пополам, перегородив сразу несколько полос движения.

 

Фото: © очевидцы

В результате ДТП произошел разлив топлива на дорогу. Прибывшие пожарные смыли «солярку» с трассы.

«Водитель грузовика получил травмы. Жаловался на боли в голове», – пояснили свидетели ДТП.
 

#дтп с фурой #авария на трассе м7
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