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Фура реквизита, 160 костюмов: в Казань везут «12 стульев» Чувашской филармонии
Столица Татарстана станет первым гастрольным городом, где окажется представлен мюзикл Чувашской филармонии «12 стульев» в постановке режиссера Янины Мелеховой. Спектакль будет показан 27 сентября в Театре имени Галиасгара Камала.
«В Казань едет большая фура с металлическими конструкциями — декорациями и техникой. И два больших автобуса. Наши „12 стульев” — это также более 160 костюмов и реквизита, свыше 250 световых приборов и 80 киловатт мощности акустики. Задействованы в мюзикле 58 актеров Чувашской филармонии, и это будут первые гастроли постановки — прежде все ее показы проходили только на родной сцене», — рассказала «Татар-информу» режиссер Янина Мелехова.
Премьера мюзикла состоялась 19 октября 2022 года. Музыкальный спектакль длится один час 50 минут. Помимо приглашенного режиссера и популярной актрисы театра и кино в одном лице Янины Мелеховой, к работе над ним были привлечены композитор Игорь Зубков, поэт Александр Вулых и художник по костюмам Катя Танюшкина.
В новой трактовке «12 стульев» — не комедия, а трагикомедия, глубоко раскрывающая образы Кисы Воробьянинова и Остапа Бендера. Особое настроение создает и живое пение музыкантов Чувашской филармонии.
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