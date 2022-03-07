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Происшествия
7 марта 2022  13:51
Полина Шевчук

Фура на полном ходу влетела в грузовик на заправке в РТ, водителя зажало в кабине

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Фура на полном ходу влетела в грузовик на заправке в РТ, водителя зажало в кабине

Серьезная авария произошла на трассе М7 в Зеленодольском районе республики.

 

Фото: © очевидцы 

По словам очевидцев, водитель фуры на полном ходу врезался в другой грузовик, который остановился на заправке.

 

Фото: © очевидцы 

В результате аварии водитель оказался зажат в салоне грузовика. На помощь шоферу пришли спасатели.

 

Фото: © очевидцы 

«Прибывшие на место спасатели смогли вытащить пострадавшего из машины. Водителю на вид около 45 лет. Его доставили в больницу», - уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#дтп с грузовиком #крупная авария
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