Фура и автобус столкнулись около вокзала в Казани, на двух улицах собралась пробка

Сегодня днем около железнодорожного вокзала «Казань-1» столкнулись фура и автобус – авария произошла на перекрестке улиц Чернышевского и Бурхана Шахиди.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП образовалась большая пробка сразу на двух улицах.

Фото: «Яндекс.Пробки»

Как добавили агентству в городской Госавтоинспекции, ДТП оформляют, в скором времени машины уберут с дороги.