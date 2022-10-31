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Ру Тат
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Происшествия
31 октября 2022  13:14
Павел Климчак

Фура и автобус столкнулись около вокзала в Казани, на двух улицах собралась пробка

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Сегодня днем около железнодорожного вокзала «Казань-1» столкнулись фура и автобус – авария произошла на перекрестке улиц Чернышевского и Бурхана Шахиди.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП образовалась большая пробка сразу на двух улицах.

 

Фото: «Яндекс.Пробки»

Как добавили агентству в городской Госавтоинспекции, ДТП оформляют, в скором времени машины уберут с дороги.

#ДТП #пробка из-за аварии
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