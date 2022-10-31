Фура и автобус столкнулись около вокзала в Казани, на двух улицах собралась пробка
Сегодня днем около железнодорожного вокзала «Казань-1» столкнулись фура и автобус – авария произошла на перекрестке улиц Чернышевского и Бурхана Шахиди.
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП образовалась большая пробка сразу на двух улицах.
Как добавили агентству в городской Госавтоинспекции, ДТП оформляют, в скором времени машины уберут с дороги.