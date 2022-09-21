Фунтик, Бомбино и Беладонна напомнят казанским детям правила дорожного движения

В культурном центре имени Пушкина состоится театрализованное интерактивное представление «Волшебная зебра» от театральной труппы арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

Фунтика, Бомбино, Беладонну и других героев мультфильмов вместе с учениками начальных классов Казани ждет настоящее детективное расследование. Ребятам предстоит помочь любимым героям провести цирковое представление, сорвав планы злодеев.

В спешке не нарушить правила дорожного движения, а заодно и освежить их в памяти, поможет светофор Светофоша.

«Мы тщательно подходим к выбору костюмов и оформлению сцены, в спектакле используем современные театральные приемы. Все это вместе с профессиональной игрой наших актеров дарит постановке динамичности, эмоциональности и наполненности», — рассказала исполнительный директор арт-резиденции Наталья Смирнова.

Показ детского спектакля запланирован на 26 сентября.