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Культура
21 сентября 2022  20:30
Лиля Шайхутдинова

Фунтик, Бомбино и Беладонна напомнят казанским детям правила дорожного движения

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В культурном центре имени Пушкина состоится театрализованное интерактивное представление «Волшебная зебра» от театральной труппы арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

Фунтика, Бомбино, Беладонну и других героев мультфильмов вместе с учениками начальных классов Казани ждет настоящее детективное расследование. Ребятам предстоит помочь любимым героям провести цирковое представление, сорвав планы злодеев.

В спешке не нарушить правила дорожного движения, а заодно и освежить их в памяти, поможет светофор Светофоша.

«Мы тщательно подходим к выбору костюмов и оформлению сцены, в спектакле используем современные театральные приемы. Все это вместе с профессиональной игрой наших актеров дарит постановке динамичности, эмоциональности и наполненности», — рассказала исполнительный директор арт-резиденции Наталья Смирнова.

Показ детского спектакля запланирован на 26 сентября.

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