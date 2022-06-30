«Фундамент народовластия»: Мухаметшин поздравил татарстанцев с днем парламентаризма

В политической системе государств законодательной власти отводится особое место. На нынешнем этапе отмечается усиление роли территориального представительства, поскольку региональные парламенты и представительные органы местного самоуправления являются тем мощным инструментом, который приближает власть к людям, позволяет напрямую отстаивать интересы населения. Такие слова привел Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем поздравлении татарстанцам по случаю Международного дня парламентаризма.

«За годы новейшей российской государственности отечественный парламентаризм, как неотъемлемый атрибут системы разделения властей и надежный фундамент народовластия, прошел большой путь в своем становлении. Поправки в Основной Закон страны, принятые в 2020 году, существенно укрепили суверенитет Российской Федерации, возможности для отстаивания ее интересов на международной арене, в том числе на парламентском треке, повысили ответственность Федерального Собрания, регионов и муниципалитетов, заложили основу для формирования стабильного и адекватного реалиям законодательства. Создали предпосылки для дальнейшего усиления социальной функции государства, выстраивания благоприятного инвестиционного и делового климата, упрочения гражданского мира и межнационального согласия.

Последовательно реализуя основополагающие принципы представительной демократии, Республика Татарстан уверенно идет по пути преобразований и достижения значимых социально-экономических результатов. В основе работы наших парламентариев — глубокий анализ актуальных проблем и поиск путей их правового урегулирования, открытый публичный диалог, взаимодействие с институтами гражданского общества и некоммерческими организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, уважение к истокам и верность традициям. Такой подход повышает ответственность татарстанских депутатов всех уровней перед избирателями, в том числе – за своевременное исполнение каждого обещания, наказа или конструктивного предложения, которые были высказаны в ходе встреч и выборных кампаний. Не снижая набранного темпа, народные избранники республики ведут активную и слаженную работу по совершенствованию законодательной базы, принимают важнейшие нормативные документы, направленные на динамичное развитие региона, повышение качества жизни, создание благоприятной правовой среды для свободного развития личности.

Уважаемые татарстанцы! В Международный день парламентаризма хочу пожелать вам здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго! А депутатам представительных органов власти всех уровней — инициативности, умения мыслить на перспективу и дальнейших успехов в непростой парламентской работе на благо Отчизны!» — говорится в тексте поздравления.