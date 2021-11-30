Федерация профсоюзов РТ обсудила значение семьи как фундамента и будущего общества

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов РТ

Круглый стол, посвященный теме социальной поддержки молодых семей, провела в Казани Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Его участниками стали молодые семьи — представители трудовых коллективов предприятий и организаций энергетики, нефтехимии, транспорта, здравоохранения, образования, оборонного комплекса, агропрома, культуры и других отраслей экономики Татарстана.

В работе круглого стола приняли участие председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Комитета ГС РТ по социальной политике, член объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Светлана Захарова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева, заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин, первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков, представители отраслевых объединений профсоюзов и первичных профсоюзных организаций. Большинство участников круглого стола подключились к работе в режиме видеоконференции. Модератором выступил председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов РТ Наиль Вяльшин.

В своем вступительном слове председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева

отметила, что если семья — это фундамент общества, то молодая семья — это то, что определяет будущее этого общества. «Молодая семья в процессе своего становления испытывает множество трудностей, и моральных, и материальных, — сказала она. — И сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить, как преодолеть эти трудности».

Профлидер высоко оценила меры социальной поддержки, которые предпринимает Правительство Татарстана и целый ряд работодателей по отношению к молодым семьям. Во многом, по ее словам, это обусловлено тесным трехсторонним взаимодействием с профсоюзами — как на республиканском уровне, так и в результате коллективно-договорного сотрудничества.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов РТ

Участники круглого стола обсудили вопросы предоставления гарантий молодым семьям, оказания им дополнительных мер социальной поддержки в организациях производственной и непроизводственной сфер Татарстана, а также вопросы материнства и детства, укрепления института семьи и семейных ценностей.

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан Светлана Захарова рассказала о законотворческой деятельности Госсовета в сфере поддержки молодых специалистов и молодых семей, а также о реализации национальных проектов и деятельности республиканского Молодежного парламента в этой сфере. Она также упомянула об обострившейся проблеме коронавируса Covid-19 и распространения этого заболевания среди молодежи и выразила пожелание посвятить этой проблеме тематический круглый стол с профсоюзами в самое ближайшее время.

Начальник отдела по делам молодежи и спорту Федерации профсоюзов РТ Ольга Титова выступила с анализом социальных мер, предпринимаемых в республике в отношении молодых семей. Она отметила, что поддержка и забота о молодых семьях в Татарстане являются одним из важнейших направлений социальной политики в республике. И привела ряд примеров.

В частности, в рамках решения жилищного вопроса в республике реализуются следующие механизмы поддержки молодых семей: безвозмездная субсидия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан», беспроцентная возвратная рассрочка в рамках Закона РТ «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», социальная ипотека молодым семьям Татарстана и конкурс социальной ипотеки среди лидеров молодежной политики, который проводит Лига студентов РТ.

Ольга Титова подчеркнула, что вопросы оказания всесторонней помощи этой категории лиц рассматриваются и сторонами социального партнерства. В этих целях разработаны дополнительные меры социальной поддержки в отношении молодых семей. В действующем Республиканском соглашении между Федерацией профсоюзов, Координационным советом работодателей и Кабинетом Министров Республики Татарстан предусмотрен специальный раздел «Социальная и правовая защита молодежи, укрепления семьи, забота о материнстве и детстве».

В документе прописаны обязательства по осуществлению социально-экономической поддержки молодых семей, решению жилищных проблем молодежи; реализации программ, направленных на решение в вопросах материнства и детства; обеспечению занятости молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей; развитию инфраструктуры учреждений семейного и детского отдыха.

Помимо этого, спикер привела целый ряд примеров всесторонней поддержки молодых семей через отраслевые соглашения химических отраслей промышленности, образования и науки, культуры, предприятий энергосистемы, автотранспорта и дорожного хозяйства, оборонного комплекса, здравоохранения и других. А также посредством коллективно-договорного регулирования, через которое решаются вопросы оказания дополнительной защиты и предоставления гарантий для молодых семей: обязательства по предоставлению жилья и социальных гарантий, в том числе касающихся прав женщин на безопасный труд.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов РТ

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева в своем выступлении отметила, что в последнее время молодым семьям с детьми уделяется беспрецедентное внимание. По ее словам, в текущем году только по линии Минтруда РТ на предоставление мер соцподдержки названной категории граждан предусмотрено 12,6 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объем финансирования вырос на 22%. «Можно сказать, что темпы роста государственной поддержки семей с детьми значительно превышают инфляцию», — подчеркнула замминистра, и привела еще целый ряд примеров адресной поддержки малообеспеченных семей, детей в возрасте от трех до семи лет и молодых семей, живущих на селе.

Замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин рассказал о различных формах поддержке молодых педагогов, о программе «Земский учитель», а первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков в своем выступлении сделал акцент на остром жилищном вопросе для молодых. «Это одна из самых наболевших проблем молодежи, — сказал он. — Когда мы встречаемся с молодежью, всегда звучат два острых вопроса: достойная заработная плата и достойное жилье».

Ринат Садыков с помощью подробной презентации рассказал о жилищных программах, ориентированных на молодые семьи, которые реализуются в республике.

Это Федеральное мероприятие по обеспечению жильем молодых семей с безвозмездной субсидией до 35%; Закон РТ о господдержке молодых семей с беспроцентной рассрочкой до 60%; социальная ипотека молодым семьям Татарстана; Молодежный жилищный конкурс Лиги студентов Республики Татарстан. Подробную информацию по всем этим программам можно получить на официальном сайте Минмолодежи РТ.

Помимо этого, на круглом столе выступили и поделились своим опытом в реализации молодежной политики представители первичек и отраслевых профсоюзов: Татнефть Профсоюза, Росхимпрофсоюза и Бугульминской центральной районной больницы.

После обеденного перерыва для всех участников круглого стола были проведены семейные психологические тренинги.

Как отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров, встреча оказалась очень нужной для всех. «Если молодые семьи впервые в таком формате встретились с представителями законодательной и исполнительной власти и имели возможность задать волнующие их вопросы, то руководители министерств в свою очередь услышали их, что называется, напрямую, — сказал Марат Гафаров. — Радует то, что этот диалог получился не только содержательным, но и доброжелательным. Если уж замминистра дает свой личный сотовый телефон молодому педагогу и отцу для решения его проблемы, а депутат Госсовета настоятельно просит, чтобы ей присылали конкретные предложения для обсуждения на законотворческом уровне, то это говорит о том, что собрались мы не зря».