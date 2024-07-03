Фулфилмент-центр и завод теплоизоляции: Минниханов дал старт новым проектам в Татарстане

Рустам Минниханов: «Сегодня мы открываем третью очередь и в то же время даем старт строительству четвертой очереди логистического комплекса Ozon в Зеленодольске» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«За 4 года число продавцов маркетплейсов выросло с 321 до 60 тыс. человек»

«Сегодня мы открываем третью очередь и в то же время даем старт строительству четвертой очереди логистического комплекса Ozon в Зеленодольске», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия.

Он подчеркнул, что программа развития интернет-торговли в Татарстане направлена не только на качественное обслуживание татарстанцев, но и в первую очередь на то, чтобы продавцы республики выходили на новые рынки.

«Благодаря этим возможностям за 4 года число продавцов на маркетплейсах выросло с 321 до 60 тыс. человек, а их суммарный годовой оборот – с 290 млн до 60 млрд рублей. Я подчеркну – это и качество обслуживания клиентов, и новые рабочие места», – добавил Раис РТ

Минниханов поблагодарил компанию «Ромекс-Кубань», которая инвестировала в реализацию проектов в республике уже 12 млрд рублей, а также государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ за поддержку в развитии электронной коммерции.

«Начинаем стройку, даем старт», – заявил Рустам Минниханов, завершая торжественную церемонию.

Алексей Прокопенко поделился, что строительство нового центра будет вестись поэтапно с постепенным запуском готовых помещений Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Почти 11 млрд рублей на новый центр интернет-торговли

Сегодня с запуском третьей очереди логистический хаб способен одновременно разместить до 17 млн товаров разных категорий, а его обрабатывающие способности увеличились примерно на 80%.

Инвестиции в четвертую очередь оптово-распределительного центра составят почти 8 млрд рублей, заявил президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко. По его словам, новый объект – это отдельное здание площадью 85 тыс. квадратных метров. Отметим, что общая площадь трех первых объектов насчитывает около 80 тыс. квадратных метров.

«Но эта цифра весьма прогнозная, потому что мы знаем, что конъюнктура сейчас меняется, но мы надеемся уложиться в эту сумму», – добавил Прокопенко.

Он поделился, что строительство нового центра будет вестись поэтапно, с постепенным запуском готовых помещений. Первый этап группа компаний намерена сдать уже через 14 месяцев, а к концу 2025 года полностью завершить строительство объекта.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков добавил, что помимо строительства в новый центр вложат еще около 3 млрд рублей в оснащение помещений оборудованием. Он также подчеркнул, что Татарстан – регион с развитым предпринимательством, в котором продажа товаров, произведенных в республике, превышает объемы покупок жителей.

Сегодня на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра приступили к возведению завода по производству теплоизоляционных материалов из минераловатных плит мощностью до 70 тыс. тонн в год Фото: rais.tatarstan.ru

Завод теплоизоляции в Свияжске за 3 млрд рублей

Также сегодня на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра приступили к возведению завода по производству теплоизоляционных материалов из минераловатных плит мощностью до 70 тыс. тонн в год.

Его строительство пройдет в два этапа: первую линию планируют завершить не позднее 2027 года, и ее мощность составит половину от общей, то есть 35 тыс. тонн в год. Вторая линия будет готова к концу 2030 года, после чего завод выйдет на полную мощность.

Помимо этого, компания «Дорхан», которая и начала строительство завода, планирует в 2025 году приступить к возведению логистического комплекса площадью 100 тыс. квадратных метров. Инвестиции в него составят около 4,5 млрд рублей.

«Отрадно, что компания продолжает развиваться. Завод теплоизоляционных изделий из минеральной ваты – это производство, направленное на импортозамещение, продукция востребована на строительном рынке. Новый логистический комплекс также является знаковым проектом», – отметил Раис Татарстана.

Основатель, учредитель концерна «Дорхан» Александр Ханин в свою очередь поблагодарил руководство республики за поддержку компании при реализации инвестпроектов.

Рустам Минниханов посетил новый элеваторный комплекс ООО «Свияжск-Зернопродукт». Он расположен на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра Фото: rais.tatarstan.ru

В Свияжске запускают новый элеватор

Также Рустам Минниханов посетил новый элеваторный комплекс ООО «Свияжск-Зернопродукт». Он расположен на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

«Свияжск-Зернопродукт» обеспечит хранение, очистку, сушку, перевалку и погрузку сельхозпродукции с возможностью отгрузки на автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. Мощность хранения достигает 112 тыс. тонн зерна в 16 силосных корпусах. Общая сумма инвестиций – 2,8 млрд рублей. Инвестором выступает резидент СММЛЦ – компания «Август-Агро». На сегодняшний день элеватор работает в режиме пуско-наладки.

Рустам Минниханов посетил лабораторию, где специалисты будут определять качественные показатели поступающего зерна и контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных норм.

Затем Раис республики осмотрел комплекс автоприемки и хранения продукции, а также линию отпуска продукции. Здесь состоялась первая тестовая отгрузка зерна в железнодорожные вагоны.

Во время общения с рабочими элеватора Рустам Минниханов высоко оценил перспективы данного проекта. «Очень хорошая площадка, удобная инфраструктура и уникальные логистические возможности. Железнодорожный транспорт, водный путь, рядом две федеральные трассы М7 и М12. Уверен, что работы у вас будет достаточно», – добавил Раис Татарстана.

Через элеватор будет проходить более 450 тыс. тонн урожая в течение года. Комплекс способен обеспечить быструю погрузку на суда до 700 тонн зерна в час, а на ж/д и автотранспорт – 350 тонн в час.

Также в рамках визита в Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр Рустам Минниханов посетил завод ООО «Выбор-Поволжье» по производству тротуарной плитки. Суточная производительность предприятия – 3,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, 9 тыс. штук бетонных бортовых дорожных камней и 25 тыс. штук бетонных бортовых тротуарных камней.