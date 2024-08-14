Фудкорт, «Волгонариум», центр креатива: каким видят будущее подземной галереи на Баумана

Подземная галерея под улицами Баумана и Профсоюзной находится в запустении уже более 20 лет

Подземная галерея должна была стать аналогом московского «Охотного ряда»

На дискуссии речь шла о той части подземной галереи под улицами Баумана и Профсоюзной, которая сейчас находится в частной собственности. При входе участников разговора встречал бетонный коридор, разрисованный граффити и с протекающими потолками. Пройдя через него, попадаешь в холл, который задумывался как еще один выход со станции метро «Кремлевская». Можно увидеть характерные узоры на полу и даже давно не работающий эскалатор.

При входе встречает бетонный коридор, разрисованный граффити

«У подземной галереи Баумана есть старший брат - это "Охотный ряд" в Москве. По его подобию создавалось и это пространство. Планировалось, что оно будет сдано к тысячелетию Казани. Московский проект стоил колоссальных денег. Но он рентабельный и работает. Здесь нужны такие же огромные вложения. С точки зрения бизнеса, проект утопичный. Но и не такие планки Казань брала», - объяснил глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Альберт Салихов: «С точки зрения бизнеса, проект утопичный. Но и не такие планки Казань брала»

По его словам, вопрос развития этой галереи, пребывающей в запустении более 20 лет, уже неоднократно поднимался в том числе и в разговорах с мэром Казани Ильсуром Метшиным и собственниками помещения. Уже разрабатывается концепция того, что можно сделать в этом пространстве.

Центр креативных индустрий

Одним из экспертов в дискуссии выступила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она предположила, что в подземной галерее можно организовать центр креативных индустрий.

Ирада Аюпова привела в пример пространство в Уфе, которое носит название «Облака», где молодежь получает инфраструктуру для реализации своих идей

«Имеет смысл создать здесь пространство для ребят, которые хотят видеть себя в креативных индустриях. Такие кейсы реализованы по всему миру. То есть если вы хотите найти место, где можно самовыразиться, то можете прийти сюда. Это первое, что приходит на ум», - отметила министр.

В качестве примера она привела такое пространство в Уфе, которое носит название «Облака». Это зона, где молодые ребята получают инфраструктуру для реализации своих идей от парикмахерских до магазинов авторской одежды и площадок для спектаклей.

В подземной галерее можно также создать большой фудкорт для туристов

Еще одним предложением от Аюповой стало создание в подземной галерее большого фудкорта для туристов – чтобы было место, где можно было бы пообедать рядом с персонажами татарских сказок.

Запрос на многофункциональное пространство

Организатором дискуссии выступило татарстанское отделение «Движения первых». По словам республиканского руководителя организации, помощника Раиса РТ Тимура Сулейманова, такая беседа стала результатом запроса самих подростков. Он и сам поделился своим видением развития территории.

Тимур Сулейманов: «Это может быть многофункциональное пространство для проведения разного рода мероприятий»

«У меня нет однозначного видения. Мне близка мысль, что это может быть многофункциональное пространство для проведения разного рода мероприятий. Это могут быть и интересные события в сфере дизайна, медиафестивали, музыкальные концерты, конференции и так далее. На это нами получен запрос, у нас не хватает таких площадок», - поделился Сулейманов.

Также он рассказал об идеях, о которых ему уже говорили как подростки, так и его коллеги. Одной из них стало создание «Волгонариума» – речного музея, где была бы предоставлена флора и фауна Волги.

Квеструм по татарской мифологии или новый скейтпарк

О других предложениях «Движения первых» рассказала председатель «Совета первых» в Татарстане Камилла Нуруллина.

«У нас много идей по поводу того, что может быть в этом огромном пространстве. Первая мысль - делать здесь квесты по татарской мифологии. Тогда будут охвачены и историческая часть, и культурное наследие», - сообщила она.

Камилла Нуруллина: «Это может быть УРАМ 2.0. В вечернее время можно устраивать тусовки»

Кроме того, в подземной галерее на Баумана можно открыть и новый скейтпарк как продолжение развития сообщества экстрим-парка УРАМ.

«Это может быть УРАМ 2.0. В самом экстрим-парке уже есть определенные устои, некоторые ребята там себя не видят. Хочется, чтобы это место было открыто для разной аудитории. В вечернее время можно устраивать тусовки. Но здесь важно учитывать вопросы безопасности», - добавила Нуруллина.

«Событийно это пространство начинает оживать»

Где взять деньги для проекта подземной галереи?

Тимур Сулейманов подчеркнул, что дискуссия была организована для того, чтобы выслушать идеи, а вокруг хорошей инициативы уже появятся и инвесторы.

«Мы видим, что событийно это пространство начинает оживать. Наша сегодняшняя тема - не поиск инвестора. Мы просто мечтаем. Но все начинается с идеи и первого шага. Сейчас мы нащупываем концепты. Очень надеемся, что вокруг появятся люди, которые захотят воплотить это в жизнь. А там уже и будет решаться вопрос с ресурсами», - заявил он.

«Мы точно не хотим здесь видеть то, что происходит уже 24 года, то есть ничего»

При этом по поводу сроков реализации проекта ощущения довольно позитивные. Если все пойдет хорошо, то первые активности могут появиться в галерее уже через несколько лет, предположил Альберт Салихов.

«Мы уже видим, как вокруг галереи растет интерес. "Движение первых" организовало дискуссию, мы с мэром города неоднократно касались этого вопроса и собственник помещения хочет что-то здесь делать. Важно, чтобы проект был реализуем и окупаем. Не хочу сглазить, но думаю, что уже через три-пять лет мы сможем увидеть конкретный результат», - поделился глава Вахитовского и Приволжского районов.

Главное, чтобы сюда наконец-то пришла жизнь

Не столь важно, какой именно проект будет создан в галерее, главное, чтобы сюда наконец-то пришла жизнь.

«Мы точно не хотим здесь видеть то, что происходит уже 24 года, то есть ничего. Пусть будет что-то», – подытожил глава районов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»