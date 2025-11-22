Фудблогер Ильфат Ахмадиев: «Дома за еду отвечаю я, а за чистоту – жена»

Увидела в статусе своего знакомого: «Красивый парень готовит манты и балиш на заказ» – и удивилась, поскольку мы, женщины, привыкли, что наши татарские парни на кухню заходят только для того, чтобы отведать этих мантов и балишей. Вниманию читателей «Интертата» – разговор с руководителем и по совместительству фудблогером Ильфатом Ахмадиевым.





Фудблогер Ильфат Ахмадиев

Фото: из личного архива Ильфата Ахмадиева

«В армии старался готовить повкуснее»

Ильфат Ахмадиев оказался интересным человеком не только из-за своего умения готовить. Хотя родился и вырос Ильфат в городе, он очень хорошо говорит на родном татарском. Работает на руководящей должности в одной из компаний. А приготовление вкуснейших блюд, да таких, что и рестораны позавидуют, – это его хобби. Кроме того, он ведет кулинарный блог.

По словам Ильфата, в свое время он учился по специальности «повар-кондитер», но в какой-то момент решил сменить направление и стать инженером-техником. Взял академический отпуск, сходил в армию. В армии ему и пришлось вернуться к специальности, от которой уже успел отказаться: увидев отметку «повар» в документах, новобранца тут же определили в столовую.

Можно сказать, ему повезло – столовая в армии всегда считалась «блатным» местом, где тепло и точно не останешься голодным. Но, по словам Ильфата, готовить для 250 человек совсем не так легко. Несмотря на это, он старался добросовестно выполнять свою работу.

«Чтобы успеть приготовить завтрак, вставали в 3 ночи. Старался делать блюда как можно более вкусными. Пригодились знания, полученные во время учебы. Вспоминал, какие класть ингредиенты, в каком количестве, записывал рецепты.

Любил готовить камбалу. Наверное, я служил в хорошем месте, у нас были все условия и все продукты, чтобы вкусно накормить солдат. Генералов тоже кормили. Запомнился случай: в первые дни службы приготовил для генерала отдельно. Все-таки старший по званию, подумал я. Поставил перед ним блюда: «Я новый повар, приготовил для вас вот это». А он даже пробовать не стал, сказал: “Ребята же сегодня едят гречку? Принеси то, что приготовил для всех”.

Сослуживцам тоже нравилось, как я готовлю. Когда пришло время дембеля, ребята уговаривали не уезжать, спрашивали, не собираюсь ли я остаться по контракту», – рассказывает наш собеседник.

После армии Ильфат дал себе слово – больше и близко не подходить к кухне. Однако вкусный мир не собирался его отпускать. Он устраивается официантом в один из ресторанов Набережных Челнов, продолжает свою учебу. Потом работает слесарем, водителем. Даже успевает получить опыт в медицине, поработав в частной клинике.

«Я собирал анамнезы пациентов и передавал их терапевту. Но, увидев, как у людей находят несуществующие болезни и сажают на кредиты, был сильно разочарован. Не хотелось брать грех на душу, поэтому ушел оттуда», – вспоминает о том времени Ильфат.

«Хотя сам худой, люблю вкусно поесть»

В свободные от работы вечера наш герой любит готовить разные блюда. Поначалу он не стремился к кулинарным высотам, готовил что-то простое, но потом втянулся.

«Хотя сам я и худой, но люблю вкусную еду. С женой любим смотреть фудблоги в соцсетях. Обычно все так аппетитно, и мы говорим: “Давай-ка тоже приготовим что-нибудь вкусненькое”. Когда есть вдохновение, готовлю для наших близких, для гостей. Балиш у меня получается более сочный и вкусный, чем заказанный. Научился красиво оформлять верх балиша, купил приспособления для изготовления цветов из теста.

Люблю готовить блюда грузинской, итальянской кухонь. Но все-таки отдаю предпочтение татарским национальным блюдам. Я и сам обожаю балиши и манты. Вспоминаю свою бабушку, нашу деревню. Мои корни из Шаранского района Башкортостана. Как только наступает лето, мы, восемь внуков, уже гостим у бабушки. Утром просыпаешься – жужжит сепаратор, эби делает каймак, из кухни доносится запах баурсака. Вскоре бабушка ставит перед нами большой балиш, который мы уничтожаем в мгновение ока (смеется). Вот эти приятные воспоминания, яркие моменты из детства вызывают желание готовить наши национальные блюда», – делится собеседник «Интертата».

Первыми их пробуют родные, родители, друзья Ильфата.

Фото: © из личного архива Ильфата Ахмадиева

«Мой самый первый заказчик – моя мама. Когда к нам едут гости, она говорит: “Улым, угости-ка нас вкусным балишом”. Папа и мама и сами вкусно готовят, поэтому они не были против, когда я занимался на кухне. Родители вообще никогда мне не говорили: “Это делается не так”, они просто направляли меня. Мама научила меня резать лапшу. А я научил свою жену», – смеется Ильфат.

Когда он и его жена Аделя едут в гости, вместе с ними едут манты и балиш. С каждым приготовленным блюдом Ильфат обретает больше опыта и уверенности. Буквально накануне нашей беседы он отвез вкусное угощение на концерт Руслана Кирамутдинова.

«Перед концертом угостил группу Руслана Кирамутдинова мантами. Еще хочу привезти манты моему любимому певцу Ришату Тухватуллину, он как раз скоро будет в Челнах», – сообщил фудблогер.

С Русланом Кирамутдиновым Фото: из личного архива Ильфата Ахмадиева

«Женщине надо поставить памятник за то, что она сидит с ребенком»

Еще в доисторические времена мужчины ходили на охоту, а женщины были хранительницами очага. У татар тоже до сих пор жива модель «готовить должна женщина». И умение готовить – одно из первых в списке качеств, которыми должна обладать татарка.

Ильфат же считает, что татарские мужчины постепенно отходят от такого стереотипа.

«Сейчас мужчины и стирают, и готовят, и с ребенком сидят. Уже нет такого, что мужчина должен работать «в поле». Моя жена тоже готовит, но не очень часто. Зато квартира у нас блестит чистотой. В нашем доме за еду отвечаю я, а за чистоту – жена», – рассказывает он.

С Аделей Ильфат познакомился в ночном клубе.

«После новогодних праздников пошли с другом в клуб. Моя будущая жена с подругой тоже были там. Четыре утра, мне на следующий день на работу. Уговорил друга ехать домой, сел в машину, смотрю – он выходит из клуба с двумя девушками. “Развезем их по домам”, – говорит. Я сначала, конечно, немного расстроился. Но по дороге пригляделся: а красивая девушка Аделя! Даже застеснялся, она еще рядом со мной села. И ее дом оказался через дорогу от моего. Когда высадили Аделю, что-то мне подсказало, что я буду часто приходить к этому дому.

Аделя – стоматолог. После вуза она хотела уехать работать в Сибирь, но я не отпустил (смеется). Прочитали никах, стали жить вместе. Воспитываем нашу дочь Айлин», – рассказал он историю создания своей семьи.

Фото: из личного архива Ильфата Ахмадиева

Ильфат – из тех мужчин, которые понимают, как трудно женщине постоянно быть с ребенком.

«Я всегда стараюсь помогать жене, даю возможность отдохнуть. Женщине надо поставить памятник за то, что она сидит с ребенком. Я гуляю с дочерью, начал водить ее в разные игровые комнаты – пусть видит других детей, учится общаться.

Мы любим путешествовать с семьей. В этом году ездили в Дубай, потом – в Дагестан на машине», – рассказывает он.

Ильфат планирует развивать свой кулинарный блог. Даже из видео понятно, как вкусно он готовит: балиш у него с бульоном, манты – маленькие, аккуратные. «Если манты большие, после каждого укуса вытекают бульон и жир, манты разваливаются. А маленькие хоп – и проглотил. И начинка, и жир остаются внутри», – с улыбкой объясняет он.

В будущем Ильфат собирается вести свой блог как на русском, так и на татарском языках. Учитывая, что кулинарные блоги у нас ведут обычно женщины, можно надеяться, что Ильфат станет первым фудблогером-мужчиной среди татар.

Секреты вкусного балиша от Ильфата Ахмадиева:

Положите в начинку немного сливочного масла, оно придаст балишу особый вкус.

Первый час держите балиш в духовке при 160 градусах, второй час – при 180 градусах.

Чтобы тесто было мягким, а дно балиша – с «хрустинкой», добавьте немного майонеза и сметаны.

Перед тем как положить начинку, сделайте посередине круга отверстие, тогда дно тоже пропитается бульоном и жиром.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского