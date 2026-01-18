Фудблогер Гульнур Фасхиева: «Когда купила родителям машину, чего только не наслушалась»

Гульнур Фасхиева - один из самых популярных татарских блогеров, специализирующихся на кулинарии. В интервью «Интертату» она рассказала о специфике ведения блога в Телеграме, своих любимых блюдах и отношениях с подписчиками.





Фото: из личного архива Гульнур Фасхиевой

«Хоть я и блогер, желание вернуться к прежней работе не пропало»

- Гульнур, ваш блог с самого начала был про еду?

- В марте будет пять лет, как я начала вести блог. Я с детства любила готовить, все время крутилась на кухне вместе с сестрой и старшими женщинами. А когда вышла в декретный отпуск, ради интереса стала выкладывать на своей страничке блюда, которые сама приготовила. На самом деле, эту страницу я создавала для себя. Первое время моей аудиторией были односельчане, однокурсники, одноклассники. Поначалу я и сторисы стеснялась записывать. А потом, когда подписчики стали просить рецепты блюд и ждать следующих видео, я как-то естественным образом осмелела.

А еще я очень люблю петь. В детстве мы вместе с сестрой устраивали концерты – зрителями были родители, которым мы выдавали букеты. Я участвовала во многих конкурсах. Папа у меня, кстати, здорово играет на баяне. Сейчас я начала показывать в блоге и эту свою сторону. Подписчикам, наверное, нравится открывать меня не только как фудблогера. Может быть, в будущем и песни начну записывать.

В прошлом году я завела Телеграм-канал, сейчас у него 32 тысячи подписчиков. Видимо, людям заходит. Не нравилось бы – не подписывались бы.

- По профессии вы, если не ошибаюсь, медсестра?

- Да. Еще в детстве говорила нашему фельдшеру Рузиле апа: «Когда вырасту, приду работать на ваше место». Мне хотелось помогать больным. Наверное, я была мягкосердечным ребенком. Но не могу сказать, что проработала в медицине очень долго. Немного поработала и ушла в декрет.

- Большинство блогеров бросают свои основные профессии.

- Хоть я и блогер, желание вернуться к прежней работе не пропало. Когда дети немного подрастут, Бог даст, будет еще возможность поработать по профессии. И блог продолжу вести.

Но в больнице приходилось дежурить сутками. Сейчас, когда есть дети, ты же не можешь встать и сказать: «Все, я пошла на работу». Но родители когда-то сделали все, чтобы мы выучились, вышли в люди, поэтому не хотелось бы растерять свой опыт. Не пропадать же ему просто так.

Фото: из личного архива Гульнур Фасхиевой

«В Телеграме тяжело набрать аудиторию»

- В чем особенности ведения канала в Телеграме по сравнению с другими площадками?

- Сейчас я веду свою страницу на четырех площадках. Из-за нехватки времени пришлось взять помощников, огромное им спасибо. Все-таки у меня двое маленьких детей, и я не могу целыми днями сидеть в телефоне.

Конечно, нынешняя ситуация с блокировкой соцсетей усложнила ведение блога. Сторис грузятся тяжело, для монтажа видео тоже нужно много времени. А Телеграм-канал я считаю самой удобной площадкой. Еще бы отметила потрясающую живую аудиторию там. Ни одно видео не остается без ответа, и каждый человек при этом особенный, комментирует по-своему.

- После введения запрета на размещение рекламы на некоторых площадках, наверное, и доход легче получать через Телеграм?

- Да, в Телеграме, «ВКонтакте» можно брать рекламу. Вообще, что касается дохода, многие считают блогерство очень легким занятием. Скажу за себя: я два года вела свою страницу безо всякой рекламы. Даже не думала о монетизации. А сейчас молодые люди создают блог и уже на следующий день хотят брать рекламу.

Изначально я открывала свою страницу, не имея целью получение дохода. Я очень общительный человек, два года просто общалась со своими подписчиками и вела блог. Да, сейчас каждый размещаемый контент проверяется. У нас есть менеджеры, мы не работаем сами по себе. За каждую рекламу платим налоги. Поэтому, чтобы получать доход от блогинга, нужно очень сильно постараться. Чтобы у тебя были зрители, чтобы был интересный контент, нужно приложить много усилий. В Телеграме, например, очень тяжело набрать аудиторию. В других соцсетях подписчиков могут привести твои рилсы, которые стали популярными. А чтобы набрать подписчиков в Телеграме, мы сами даем рекламу. Поэтому на этой площадке большие не только доходы, но и расходы.

«Мучные блюда – они же у татар в крови»

- Откуда вы берете идеи для блога? Что-то планируете - мол, завтра сниму вот это?

- Я показываю в основном те блюда, которые сама готовлю каждый день. Мои дети очень любят мучное. Поэтому дни, когда я ничего не готовлю, случаются очень редко. Но из интернета тоже беру разные новые блюда. Использую и рецепты других фудблогеров. В таких случаях, конечно, говорю: «Сегодня готовлю по рецепту такого-то человека».

Перед праздниками хорошо заходят «тематические» блюда. Например, перед Новым годом очень актуальны рецепты салатов, бутербродов. Народ любит новые блюда.

- Мучное - довольно тяжелая пища для организма. Сейчас в моде правильное питание.

- Я и сама порой увлекаюсь правильным питанием. Но не думаю, что когда-нибудь изменю свой блог в этом направлении. Сегодня таких блогеров очень много, не хочется повторяться. Да и людям это неинтересно. Мучные блюда – они же в крови у татар. Наши национальные блюда – самые вкусные. Эчпочмак, дучмак, манты – невероятно вкусные блюда, которые можно готовить каждый день. Даже если готовишь их раз в два дня, они не надоедают. Когда вся твоя семья ест и нахваливает, хочется готовить еще.

В общем, национальные блюда мне как-то близки. Наверное, это идет и от воспитания. Моя мама очень хорошо готовит мучные блюда, так что это любовь, зародившаяся с детства. Больше люблю готовить мучное, чем первые-вторые блюда.

- А новые блюда предлагаете аудитории только после того, как сами их освоите?

- Да, выкладываю только после того, как приготовлю несколько раз, «отрегулирую» рецепт по-своему. Подписчикам честно рассказываю, как было в рецепте и как я это изменила. Как я уже сказала, у всех получается по-своему. Многое зависит и от того, какая духовка. Газовая духовка – это один вариант, а электрическая может приготовить совершенно по-другому.

«Всевышний услышал мои просьбы – я тоже смогла сделать подарок родителям»

- В своем блоге вы не только делитесь кулинарными секретами, но и, как будто, пропагандируете семейные ценности?

- На своей странице я часто показываю не только свою семью, но и ту, в которой родилась и выросла, семью моих родителей. Мои близкие вызывают у подписчиков чувство восхищения. Ваш вопрос, наверное, связан с этим. Мой отец, как я уже сказала, очень хороший баянист, певец. Видео, где я сижу и пою с ними, люди особенно любят. И все время говорят: чаще показывай родителей! У многих ведь сейчас и деревни нет, большинство живет городской жизнью. Поэтому и пишут: посмотрели вас и как будто в родную деревню вернулись.

Летом я снимаю стога сена, стадо на выпасе. Это на самом деле очень душевные моменты. Та же работа в огороде, с шутками-прибаутками… Наверное, это как-то возвращает людей в их прошлое.

- У вас ведь есть и хейтеры? Когда вы купили родителям машину, они, кажется, особенно себя проявили.

- Да, тогда они здорово испортили мне настроение. Пишут и с фейковых страниц. Некоторым блогерам нет дела до хейтеров, а я так не могу, каждое слово принимаю близко к сердцу. И это очень сильно меня ранит.

Когда купила родителям машину, действительно, чего только не наслушалась. Я очень благодарна папе и маме. Они воспитали нас людьми, дали образование. Никогда не говорили нам «нет». Когда мы встали на большой жизненный путь, их помощь была огромной. Молодая семья ведь все начинает с нуля. И посуду, и мебель собирали по крупицам. И квартиру купить, когда мы переехали в Казань, помогли родители. И свекру огромное спасибо, он помог сделать в нашей квартире ремонт «от и до». Папа и мама отдавали нам все заработанные деньги. Все это было у меня перед глазами. И все время просила Аллаха: «Как бы я хотела, чтобы когда-нибудь у меня была возможность порадовать родителей!». До сих пор не могу говорить об этом без слез. Видя, как мы ездим на нашей старой машине, они помогли сначала мужу, а потом и мне купить новую. Когда я начинала вести блог, нужно было покупать рекламу, с этим тоже помогли папа и мама.

Понятно, что родители сделали нам очень много добра. И вот Всевышний услышал мои просьбы – я тоже наконец-то смогла сделать им подарок. А аудитория, конечно, этого не понимает. Они же не знают, что было раньше, видят только то, что в блоге. Конечно, все это я сделала, посоветовавшись с супругом Инзилем. Даст Бог, будем помогать родителям и в будущем.

«Да они просто ходят с телефоном наперевес – разве это работа?»

- На вашей странице часто можно увидеть и вашего супруга, и детей. Мужчины обычно не очень любят сниматься на видео. Как ваш муж относится к тому, что вы ведете блог?

- Когда я начинала свою блогерскую деятельность, все, даже папа и мама, были против. Они тоже сначала говорили: зачем это тебе, дочка? Но постепенно свыклись с этим, приняли. Это тоже сыграло большую роль в развитии моей страницы.

Мой муж тоже поначалу не хотел сниматься в видеороликах, говорил - не снимай и детей, и нас, сглазят. Сглаз, наверное, действительно существует, но мы уповаем на Аллаха. Моим подписчикам очень нравится смотреть на нашего маленького сына. Он тоже возится рядом со мной, как будто готовит еду. Семья уже привыкла к тому, что я включаю камеру. А вот родители Инзиля, хотя и прошло уже пять лет, до сих пор до конца это не приняли. Свекровь тоже очень боится сглаза.

- Есть ли конкуренция между вами и другими блогерами?

- Слава Аллаху, не могу сказать, что мы конкурируем. Я ни с кем не конфликтовала. Общаемся, встречаемся.

- Есть мнение, что эпоха блогеров проходит. А вы как думаете, есть у блогеров будущее?

- Я не думаю, что эта эпоха закончится, блогинг только растет. Блогеры работают в самых разных сферах - кто-то в юморе, кто-то ведет серьезные темы. Но то, что сейчас на них давят с разных сторон, это правда... Блогерство – это ведь тоже работа, просто люди не совсем это понимают. Хотелось бы, чтобы наши подписчики имели правильное представление. Чтобы не думали: «Да они просто ходят с телефоном наперевес, разве это работа?». Это действительно трудная работа, которая требует большого усердия.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского