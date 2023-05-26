«Фуд-корт или торговые ряды»: Мэру Казани предложили «вдохнуть жизнь» в гаражи

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Гаражные кооперативы в Казани предложили преобразовать в зону, «которую будет комфортно посещать». Среди вариантов – сделать из них торговые ряды или зону фуд-корта. С таким предложением выступила главный архитектор проектов сектора концептуальных разработок ИРГ Казани Анжела Белова на совещании по благоустройству, которое провел мэр города Ильсур Метшин.

Белова предложила разработать решения, которые позволят вдохнуть в гаражи новую жизнь с помощью цвета, световых точек и формы. По статистике, 35% гаражей используется для складирования, 45% – под автомобильное хранение, 15% заняты коммерческой деятельностью, а 5% гаражей пустуют, отметила архитектор.

«Каждый гараж имеет свою особенность, нам важно понять, чем они будут для города и как преобразить их вид. Конечно, у каждого города сегодня свой запрос, а завтра другой – возможен и такой проект, который позволит им адаптироваться под время. Возможно, поставить им различные торговые ряды, кафе или зону фуд-корта», – приводит слова Беловой пресс-служба мэрии города.

В России такой практики пока нет, так что Казань может стать первой, заявила архитектор.

Метшин в ответ подчеркнул, что вопрос с модернизацией гаражных кооперативов далеко не в первой пятерке приоритетных, однако играет важную роль в формировании городской среды.

«Когда мы выясним, под какие конкретно цели используются гаражи, каким ремеслом занимаются в них жители, мы поймем, куда нам двигаться. Сначала нам нужно разобраться с этим», – сказал мэр города.