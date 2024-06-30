ФТС: Россия получила выгоду от санкций в размере 5 трлн рублей

Благодаря торговле с дружественными странами за два года России удалось заработать 30,9 млрд долларов, или 5 трлн рублей. Об этом, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы, сообщает РИА Новости.

Для сравнения, импортеры из недружественных стран из-за санкций недополучили товары из РФ на сумму в 256,5 миллиарда долларов, или около 21 трлн рублей.

Отмечается, что благодаря торговле с дружественными партнерами Москве удалось компенсировать выпавшие доходы, получив не менее 287,5 млрд долларов, что равняется 26 трлн рублей.