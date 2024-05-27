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ФТС: Пошлина в 200% для вин из стран НАТО окажется запретительной
Если пошлину для вин из стран НАТО все-таки введут, то это мера обретет запретительный характер. Таким мнением поделился руководитель Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора. Напомним, что размер пошлины в случае одобрения составит 200%, но пока что это решение не приняли, пишет ТАСС.
Спикер подчеркнул, что такой размер пошлины возможно ввести только в том случае, если продукт имеет высокую моржу. При этом Чмора отметил, что вино, по его мнению, не относится к такой категории продукции. В остальном это запретительная ставка.
До этого Чмора говорил, что ФТС обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино. Стороны дискутируют насчет порога повышения пошлин.
О том, что власти РФ рассмотрят такой высокий размер пошлин, сообщала Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ. Само предложение поступило от Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).
Позже замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сказал, что министерство тоже поддержало увеличение ввозной пошлины. А замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что рассмотреть повышение пошлин на вино из недружественных стран можно только после мониторинга влияния на отрасль повышенных с 1 мая акцизов на вино.
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