Фтизиатры Татарстана обсудили на научной конференции лечение и диагностику туберкулеза

В Казани открыли республиканскую научно-практическую конференцию «Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«В Татарстане много всего делается для борьбы с туберкулезом, и этим опытом, я считаю, можно делиться. Я думаю, это будет полезно всем», – отметил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

На конференции обсудят новые технологии в области лечения туберкулеза и передовые методы его диагностики. Кроме того, медики разберут уникальные клинические случаи. С докладами выступят как фтизиатры Татарстана, так и приглашенные эксперты из Москвы, Саратова, Самары, Чебоксар, Ростова-на-Дону и других городов России.