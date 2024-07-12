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Фтизиатры Татарстана обсудили на научной конференции лечение и диагностику туберкулеза
В Казани открыли республиканскую научно-практическую конференцию «Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
«В Татарстане много всего делается для борьбы с туберкулезом, и этим опытом, я считаю, можно делиться. Я думаю, это будет полезно всем», – отметил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
На конференции обсудят новые технологии в области лечения туберкулеза и передовые методы его диагностики. Кроме того, медики разберут уникальные клинические случаи. С докладами выступят как фтизиатры Татарстана, так и приглашенные эксперты из Москвы, Саратова, Самары, Чебоксар, Ростова-на-Дону и других городов России.
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